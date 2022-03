Serie D: all'ultimo secondo, il Tiferno segna e supera il Rieti 2-1

Squadra in casa

Squadra in casa Tiferno Lerchi 1919

TIFERNO: Guerri, Sensi, Bux, Mariucci, Gorini, De Santis, Cappa, Massai, Martinello, Bagnolo, Ruggeri (Battinelli). Allenatore: Machi

RIETI: Marengo, Tiraferri, Perez, Menghi, De Martino, Vari, Attili, Coulibaly, Scibilia, Cerroni, Falilò. Allenatore: Biccolini

ARBITRO: Campagni di Firenze

RETI: 3' pt (rig.) Gorini, 20' st Falilò, 47' st Battellini

Il Tiferno supera 2-1 il Rieti e continua la sua rincorsa verso la zona playoff, distante ancora quattro punti. Pronti via, i padroni di casa trovano subito il vantaggio con capitan Gorini che non sbaglia dagli undici metri un calcio di rigore concesso dal direttore di gara Campagni. Gli ospiti provano a rientrare nel match, colpiscono due traverse, e trovano il pareggio con Falilò nella ripresa. tutto prima del gol di Battellini in piena zona Cesarini che regala i tre punti alla formazione allenata da mister Machi.