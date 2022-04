Serie D: poker del Poggibonsi in casa del Tiferno

TIFERNO: Elisei, Bux, Avellini, Tersini, Gorini, De Santis, Battellini, Massai, D'Urso, Bagnolo, Ruggeri. Allenatore: Machi

POGGIBONSI: Pacini, Rimondi, Poggesi, Mazzolli, Cecchi, Borri, Muscas, Camilli, Motti, Regoli, Bellini. Allenatore: Calderini

ARBITRO: Marchioni di Rieti

RETI: 29' pt Motti, 41' pt e 1' st Poggesi, 43' st D'Urso, 46' st Renzi

Il Poggibonsi supera il Tiferno per 4-1. La squadra seconda in classifica tiene così il passo della capolista mentre per il Tiferno è arrivata una brutta battuta d'arresto. Poggibonsi che, dopo un minuto nella ripresa, grazie al gol in avvio di Motti e alla doppietta di Poggesi si trova avanti di ben tre gol. Messa in cassaforte la vittoria, D'Urso batte un colpo per il tiferno ma Renzi in pieno recupero cala il poker.