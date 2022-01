Serie D: Tiferno di nuovo in campo oggi nel recupero contro la Pianese

Dopo un periodo di stop e i problemi legati al Covid, il Tiferno torna di nuovo in campo oggi pomeriggio nel recupero della gara contro la Pianese, rinviata lo scorso 18 dicembre. Terzultima giornata del girone di andata in calendario, quella che prenderà piede oggi alle 14.30 è solo la prima delle due partite che il Tiferno deve recuperare, con la seconda in programma mercoledì prossimo nel derby contro il Cannara.

Le due avversarie di turno si trovano entrambe a quota 18 punti in classifica, e la sfida di oggi servirà anche per vedere con che stato di forma le due squadre si presentano ai primi impegni del 2022. Sia la Pianese che il Tiferno hanno cambiato tanot nel mercato invernale, con le dichiarazioni già rilasciate dal neo acquisto Alessandro De Santis.

Queste, invece, le parole di capitan Gorini in avvicinamento all'impegno di oggi pomeriggio: "In questo periodo di stop abbiamo cambiato tanto, la squadra è nuova rispetto a quella con cui siamo partiti a inizio stagione, per noi mercoledì è come se iniziasse un nuovo campionato. Causa covid abbiamo avuto poco tempo e pochi momenti per allenarci insieme e conoscerci meglio, la partita contro la Pianese sarà una sorpresa anche per noi, speriamo comunque di riportare a casa punti importanti per la classifica. Conoscersi in campo è fondamentale, questo ovviamente bisogna farlo in allenamento, speriamo di non avere più stop da qui alla fine e arrivare all’obiettivo che si è prefissato la società. I ragazzi nuovi sono in gamba, hanno voglia di fare ed emergere ed hanno entusiasmo, ci daranno una grossa mano, magari rispetto ai ragazzi che sono andati via hanno un po’ meno esperienza, ma sono giovani e hanno voglia di fare bene. La Pianese ha cambiato molto in questo mercato, troveremo una squadra affamata di punti e tosta, vincere in casa loro è sempre difficile. Sarà una partita complicata, contro un avversario forte. Sarà fondamentale approcciare bene la gara".

Dopo un doppio rinvio, dunque, Tiferno e Pianese sono pronte a sfidarsi nel girone E di Serie D.