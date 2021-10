Serie D: il programma della terza giornata

Torna in campo nel weekend la Serie D. Il girone E, quello che comprende le quattro formazioni umbre, prende il via domani con il derby nel pomeriggio tra Tiferno e Trestina. Domenica le latre partite. Il Foligno ospita in casa il Cascina, nel tentativo di iniziare a muovere la classifica dopo le prime due sconfitte in campionato. Cannara a Scandicci per dare continuità alla bella vittoria con la Pro Livorno nel turno precedente. Ecco le gara in programma

Arezzo - Montespaccato

Foligno - Cascina

Pianese - Flaminia

Poggibonsi - Lornano Badesse

Pro Livorno - Unipomezia

San Donato Tavarnelle - Rieti

Sangiovannese - Follonica Gavorrano

Scandicci - Cannara

Tiferno - Trestina (sabato 2 ottobre ore 15)