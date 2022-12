Serie D: si dividono le strade tra Paparusso e il Città di Castello

Si dividono le strade tra Paparusso e il Città di Castello. Il difensore 29enne saluta la società biancorossa e per lui, dal momento che è già stato trovato un accordo, ci sarà nell'immediato futuro lo Scandicci, con Paparusso che si trasferirà così in terra toscana.

"A Daniele - scrive la società - i migliori auguri per il proseguimento della propria attività da parte del presidente Cangi e della società tutta, ed il ringraziamento per il supporto fornito in questi mesi alla causa biancorossa".

A questo punto, fa sapere sempre il Città di Castello, sono più che probabili nuovi ingressi nella rosa a disposizione di mister Alessandria. Continua dunque il lavoro sotto traccia, con possibili novità entro la fine dell'anno.