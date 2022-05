Serie D: si dividono le strade tra il Trestina e Luca Pierotti

Luca Pierotti non sarà più l'allenatore del Trestina. La società del presidente Bambini ha comunicato in via ufficiale la decisione presa, sottolineando che è già al lavoro per trovare il nuovo mister che guiderà la squadra bianconera nella prossima stagione.

"Lo Sporting Club Trestina - si legge nel spot social - comunica che Luca Pierotti non guiderà la prima squadra nella prossima stagione. La società ringrazia il tecnico e il suo staff per la professionalità e l'impegno profusi in un'annata chiusa al settimo posto del girone E di serie D con 49 punti totalizzati in 34 partite. La società è già al lavoro per individuare il suo sostituto per provare a fare ancora meglio nella stagione 2022-2023".