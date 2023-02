Serie D: seconda vittoria consecutiva del Trestina, è 2-1 al Terranuova

TERRANUOVA TRAIANA: Antonielli, Neri, Maloku, Farini, Cioce, Artini, Meucci, Massai, Vezzi, Benucci, Sacconi. (A disposizione: Scarpelli, Senzamici, Mazzeschi, Petrioli, Dema, Mascia, Schinnea, Occhiolini, Ceppodomo). Allenatore: Calori

TRESTINA: Peixoto, Della Spoletina, Bologna, Ceccuzzi, Cenerini, Grea, Di Cato, Gramaccia, Ferri Marini, Belli, Brevi. (A disposizione: Mantanaru, Montani, Sensi, Convito, Lorenzini, Laurenzi, Barbarossa, Di Nolfo, Bazzoffia). Allenatore: Farsi

ARBITRO: Ferrara di Roma 2

RETI: 14' pt Farini, 20' pt Cenerini, 29' st Gramaccia

Continua a funzionare la cura Farsi. Seconda vittoria, infatti, per il Trestina, che espugna il campo del Terranuova per 2-1 e sale in zona playout a quota 27 punti. I bianconeri, però, vanno sotto nel match subendo il gol di Farini che sblocca la contesa. Poi, inizia la rimonta del Trestina. Cenerini pareggia di testa e le due squadre vanno al riposo in perfetta parità. Nella ripresa, Ferri Marini colpisce il palo ma Gramaccia riesce a siglare il gol del sorpasso. Finisce 2-1 per il Trestina.