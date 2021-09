Serie D: il programma della seconda giornata nel girone E

Dopo il turno di Coppa Italia, torna in campo la Serie D domani nella seconda giornata di campionato. Due in casa e due in trasferta le partite in calendario per le quattro formazioni umbre nel girone E. Il Trestina è chiamato a riscattare la sconfitta inaugurale ospitando in casa la Sangiovannese. Altra partita casalinga sarà quella del Cannara, che ospiterà la Pro Livorno. Tiferno e Foligno in trasferta rispettivamente con Flaminia e Rieti. Questo il quadro completo della gare di domani.

2° GIORNATA:

Cannara-Pro Livorno

Cascina-Pianese

Flaminia-Tiferno

Lornano Badesse-San Donato Tavarnelle

Montespaccato-Follonica Gavorrano

Rieti-Foligno

Scandicci-Poggibonsi

Trestina-Sangiovannese

Unipomezia-Arezzo