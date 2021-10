Serie D, tris del Trestina a Scandicci

SCANDICCI: Temperanza, , Gianneschi, Burato, Santeramo, Francalanci, Kernezo, Tacconi, Vanni, Sinisgallo, Marini. (A disposizione: Masini, Frascadore, Edu Mengue, Ercoli, Mariani, Giannassi, Pierangioli, Saccardi, Imbrenda). Allenatore: Rigucci

TRESTINA: Mazzoni, Della Spoletina, Lorenzini, Gori, Cenerini, Fumanti, Convito, Gramaccia, Morlandi, Khribech, Di Cato. (A disposizione: Montanari, Colarieti, Nicoletti, Barbarossa, Sirci, De Benedictis, Xhafa, Mariucci, Salis). Allenatore: Pierotti

ARBITRO: Fabrizio Pacella di Roma 2 (Assistenti Luca Granata e Danilo Giacomini di Viterbo)

RETI: 33' pt Cenerini, 9' st e 24' st (rig.) Khribech

Dopo due sconfitte consecutive, torna alla vittoria il Trestina. Un tris senza appello in casa dello Scandicci, che fa salire la squadra allenata da Pierotti a quota sette punti in classifica insieme a Cannara e Cascina. Un 3-0 corsaro, dunque, figlio di una prestazione che non ha lasciato spazio ai padroni di casa. Anzi, il Trestina avrebbe potuto chiudere con margine più largo ma alla fine va bene così. Già dalle prime battute, infatti, gli ospiti si sono resi pericolosi dalle parti di Temperanza. Il gol che sblocca il risultato, però, arriva poco dopo la mezz'ora di gioco. Da corner, Cenerini impatta di testa e supera l'estremo difensore avversario. Le occasioni per il raddoppio prima dell'intervallo non mancano, ma lo Scandicci si salva. Il raddoppio e il colpo del ko, però, arrivano nella ripresa. Autore di una doppietta è Khribech, bravo prima a finalizzare un'azione corale e, poi, a siglare il definitivo tre a zero dagli undici metri. Potrebbe arrivare anche il poker ma alla fine la cosa più importante è essere tornato alla vittoria.