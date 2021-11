Serie D: il Foligno si prende la rivincita sullo Scandicci grazie a un gol di Peluso nel finale

SCANDICCI: Timperanza, Ficini, Frascadore, Burato, Santeramo, Francalanci, Marini, Sinisgallo, Vanni, Mariani, Saccardi. (A disposizione: Bruni, Petri, Edu, Giannesi, Hoxhaj, Caparrini, Bartolozzi, Corsi, Imbrenda). Allenatore: Rigucci

FOLIGNO: Gil, Vespa, Dell’Orso, Besceglia, Chiavazzo, Rossi, Belli, Settimi, Ciganda, Peluso, Vealentini. (A disposizione: Vagnetti, Monaco, Lambertini, Bengala, Tetteh, Oliva, Amadio, Turini, Bevilacqua). Allenatore: Marmorini

ARBITRO: Giuseppe Costa di Catanzaro

RETI: 30’pt Settimi, 25’st Vanni, 44’st Peluso

Il Foligno si prende la rivincita in campionato andando a espugnare il campo dello Scandicci al termine di una partita emozionante. Dopo l'eliminazione di Coppa per mano dei padroni di casa, i falchetti sono scesi in campo decisi per portare a casa la posta in palio. Tre punti che consentono alla squadra di mister Marmorini di raggiungere quota dodici punti in classifica e iniziare a respirare dopo l'avvio non certo ottimale in stagione. Alla mezz'ora del primo tempo Foligno avanti con Settimi, bravo a concludere in porta una bella azione corale costruita dai compagni. Lo Scandicci ci prova ma all'intervallo gli ospiti vanno negli spogliatoi in vantaggio. Nella ripresa, Scandicci che riesce a strappare il pareggio con Vanni. Qualche occasione per il Foligno, sia prima che dopo il pareggio, ma il risultato non si muove. Allora ci pensa bomber Peluso, che a un minuto dal novantesimo con un gran diagonale regala una vittoria importantissima ai falchetti.