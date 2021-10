Serie D, Scandicci-Cannara: trasferta amara per gli uomini di Brevi

SCANDICCI: Timperanza, Ficini, Gianneschi, Burato, Santeramo, Edu Mengue, Meucci, Tacconi, Kernezo, Mariani, Pierangioli. (A disposizione: Bruni, Frascadore, Gianassi, Sinisgallo, Corsi, Marini, Vanni, Saccardi, Imbrenda). Allenatore: Atos Rigucci

CANNARA: Lori, Cerboni, Frustini, Mattia, Bei Moracci, Mangiaratti, Brunetti, Donati, Fondi, Bazzoffia. (A disposizione: Cocchini, Bokoko, Lucentini, Doko, Belloni, Porzi, Corrado, De Sanctis, Faraghini). Allenatore: Ezio Brevi

RETI: 10’pt Pierangioli, 37’pt Kernezo (rig)

ARBITRO: Antonio Liotta di Castellammare di Stabia

Al Cannara non riesce il bis dopop la bella vittoria in casa della settimna scorsa contro la Pro Livorno. I ragazzi allenati da Brevi escono sconfitti dalla trasferta di Scandicci, restando fermi a quota tre punti in classifica. A decidere il mathc i due gol dei padroni di casa, arrivati entrambi nella prima frazione con Pierangioli dopo dieci minuti e su rigore con Kernezo poco prima dell'intervallo. Il Cannara nella ripresa ci prova ma lo Scandicci tiene botta fino al termine.