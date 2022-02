Serie D: doppio Essoussi e il Trestina espugna il campo della Sangiovannese

SANGIOVANNESE: Cipriani, Di Vito, Migliorini (Moruzzi), Nannini (Giannini), Fanetti, Rosseti, Baldesi (Bencini) Sacchini, Polo, Bellini (Falsini) Calosi (Akammadu). (A disposizione: Palagi, Giordano, Fumelli, Fantoni). Allenatore: Iacobelli

TRESTINA: Montanari, Convito, Giacometti (Lorenzini), Gori, Cenerini, Fumanti, Bruschi (Morlandi), Gramaccia, Essoussi, Khribech (Mariucci), Barbarossa (Di Cato). (A disposizione: Mazzoni, Cesarini, De Benedictis). Allenatore: Pierotti

ARBITRO: Recchia di Brindisi (Assistenti: Tagliafierro di Caserta e Serra di Tivoli)

RETI: 6' st e 33' st Essoussi

Il Trestina vince ancora e sale al quinto posto del girone E di Serie D a quota 32 punti. Un Essoussi in versione super con una doppietta permette agli uomini di mister Pierotti di espugnare con un netto 2-0 il campo della Sangiovannese. Nella prima frazione le due squadre hanno giocato a viso aperto, non riuscendo però a scardinare le difese avversarie. Inizia la ripresa, e il Trestina si scatena. Sei minuti e gli ospiti trovano il primo vantaggio con Essoussi, che riceve da Khribech e batte Cipriani. La reazione della Sangiovannese non arriva e allora il Trestina raddoppia, andando a chiudere il match. Ancora Essoussi lanciato in profondità riesce a trovare la seconda conclusione vincente di giornata. Partita in ghiaccio e tre punti pesanti guadagnati in ottica playoff.