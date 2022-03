Serie D: tris del Foligno in casa della Sangiovannese

Squadra in casa

Squadra in casa Sangiovannese

SANGIOVANNESE: Cipriani, Migliorini, Moruzzi (Falsini), Giannini, Fanetti, Rosseti, Bencini (Calosi), Baldesi (Fantoni), Polo, Bellini (Akammadu), Sacchini. (A disposizione: Palagi, Giordano, Milani, Fumelli, Di Vito). Allenatore: Iacobelli

FOLIGNO: Falzano, Savarise, Caruso, Tetteh (Miccio), Vespa, Rossi, Valentini (Dell’Orso), Oliva, Ciganda (Bevilacqua), Settimi, Orlandi. (A disposizione: Gil, Cirone, Tall, Said, Cicatiello, Neziri). Allenatore: Monaco

ARBITRO: Alberto Poli di Verona

RETI: 40′ pt Orlandi, 4′ st Ciganda, 47′ st Miccio

Colpaccio del Foligno in casa della Sangiovannese, che torna dalla trasferta con tre gol fatti e tre punti guadagnati pesanti in ottica salvezza. I falchetti abbandonano la zona playout e ritrovano certezze nel proprio gioco. La squadra di Monaco pressa forte gli avversari già a partire dal fischio d'inizio, con le tante occasioni create che si concretizzano nel gol di Orlandi prima dell'intervallo. Il Foligno continua con lo stesso spirito la ripresa, dove trova il raddoppio dopo quattro minuti con Ciganda, chiudendo i conti con il gol di Miccio che cala il tris. Alla fine è 3-0 per il Foligno.