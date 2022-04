Serie D: Cannara che peccato, la Sangiovannese pareggia al sesto minuto di recupero

SANGIOVANNESE: Cipriani, Lorenzoni (Milani), Giannini (Calosi), Nannini, Fanetti, Rosseti, Baldesi, Migliorini, Akammadu (Polo), Bellini, Bencini (Moruzzi). Allenatore: Firicano

CANNARA: Lori, Orazzo (Corrado), Frustini, De Sanctis, Fondi, Bisceglia, Porzi (Brunetti), Mattia, Bazzoffia, Peluso, Mingiano. Allenatore: Armillei

ARBITRO: Grassi di Forlì

RETI: 3’st Porzi, 13’st Bellini, 36’st Peluso, 51’st Bellini

Al sesto minuto di recupero, Bellini firma la doppietta e fa strappare alla Sangiovannese un pareggio insperato contro un ottimo Cannara, che si rammarica per la vittoria sfumata allo scadere. Finisce 2-2 lo scontro diretto tra le due formazioni, con il Cannara che accorcia comunque verso i playout, ora distanti quattro punti. Dopo un primo tempo equilibrato, succede tutto nella ripresa. Pronti via e Porzi porta in vantaggio gli ospiti, seguito dal gol di Bellini che riporta la situazione in parità. Peluso sigla il nuovo vantaggio per il Cannara ma proprio all'ultimo secondo giunge il pareggio di Bellini, che firma la doppietta personale.