Serie D: il Cannara chiude perdendo di misura in casa del San Donato Tavarnelle

Squadra in casa San Donato Tavarnelle

SAN DONATO TAVARNELLE: Balli, Ciurli, Alessio, Buzzegoli, Marzierli, Russo (Pino), Borghi (Pierucci), Poli (Calonaci), Zini (Regoli), Contipelli, Fradella (Noccioli). (A disposizione: Viti, Montini, Carcani, Guidi). Allenatore: Indiani

CANNARA: Cocchini, De Sanctis (Bucciarelli), Frustini (Verzieri), Brunetti, Fondi, Orazzo, Ponzi (Lucenti), Mattia (Vitaloni), Mingiano, Peluso, Tamponi (Corrado). (A disposizione: Lori, Bokoko, Xu). Allenatore: Armillei

ARBITRO: Frosi di Treviglio

RETI: 15' st Marzierli

Nel giorno della festa promozione, il Cannara chiude il campionato perdendo di misura in casa del San Donato Tavarnelle, vincitore del girone E di Serie C. Il gol partita lo segna nella ripresa Marzierli allo scoccare dell'ora di gioco. Il Cannara nel finale prova a rientrare in partita senza riuscirci. Finisce 1-0.