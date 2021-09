Serie D: sabato il derby Tiferno-Trestina

Il derby umbro nella terza giornata del girone di Serie D tra Tiferno e Trestina prenderà piede al "Bernicchi" sabato 2 ottobre, con fischio d'inizio alle ore 15. Antipasto succulento, dunque, nel girone E, quello dei dodici che comprende le quattro formazioni umbre Cannara, Foligno, e le due avversarie di sabato Tiferno e Trestina. Per i padroni di casa, due pareggi in altrettante gare giocate fino adesso. Nella gara inaugurale, i ragazzi di mister Machi non sono andati oltre l'1-1 in casa contro la Lornano Badesse, guadagnando un punto anche la settimana dopo sul campo del Flaminia (2-2 con i gol di Calderini su rigore e Bagnolo). Per il Trestina, invece, tre punti totali frutto di una vittoria e di una sconfitta. Nella prima uscita, infatti, la squadra allenata da Pierotti è caduta sul campo dell'Arezzo, favorita alla vittoria finale del girone. Il Trestina, però, si è rifatto nella seconda giornata andando a incamerare i primi tre punti in casa contro la Sangiovannese. Gol partita firmato nei minuti finali da Khribech.