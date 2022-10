Serie D: risultati e marcatori nella sesta giornata del girone E

Si è giocata oggi pomeriggio la sesta giornata del girone E di Serie D, quello che comprende le formazioni umbre impegnate in Serie D. Blitz esterno del Città di Castello, che espugna il campo dell'Ostia Mare grazie alle reti di Doratiotto, Mosti e Calderini. Pareggio interno, invece, per il Trestina, bloccato dalla Sangiovannese. Cade ancora l'Orvietana, colpita dal Follonica Gavorrano. Ecco risultati e marcatori.

Arezzo - Seravezza 1-0: 40' st Bramante

Follonica Gavorrano - Orvietana 3-1: 34' pt Tomassini (O), 1' st Khribech (G), 20' st Polo (G), 36' st Lo Russo (G)

Livorno - Ponsacco 1-0: 50' st Maresca

Montespaccato - Grosseto 0-1: 26' st Scaffidi

Ostia Mare - Città di Castello 1-3: 28' pt Doratiotto (C), 4' st Mosti (C), 31' st Roberti (O), 35' st Calderini (C)

Pianese-Terranuova T. 3-2: 38' pt Ceppodomo (T), 43' pt e 31' st Kouko (P), 22' st Gagliardi (P), 34' st (rig.) Sestini (T)

Poggibonsi-Flaminia 3-1: 1' pt Motti (P), 1' st Riccobono (P), 27' st Regoli (P), 43' st Celentano (F)

Trestina-Sangiovannese 1-1: 41' pt Zhar (S), 23' st Di Cato (T)

Tau Altopascio-Ghiviborgo 1-1: 4' pt Masini (T), 10' pt Bongiorni (G)