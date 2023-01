Serie D: rinforzo in attacco per il Città di Castello

Nuovo rinforzo in attacco dal mercato per il Città di Castello. La società biancorossa ha infatti ultimato il tesseramento del giovane attaccante Erik Troqe, che arriva così alla corte di mister Alessandria. Troqe, di nazionalità albanese classe 2002, arriva dalla Serie B albanese dopo aver gravitato anche nel giro della Nazionale Under 19.

Troqe si è formato nelle giovanili dell'Arezzo, per poi transitare in orbita Milan, Modena e Benevento (sempre nelle compagini giovanili), prima di approdare nei pro dei campionati albanesi. Il nuovo rinforzo potrebbe essere subito a disposizione di mister Alessandria per i prossimi impegni stagionali.