Serie D, Rieti-Foligno: una doppietta di Marcheggiani stende i falchetti

RIETI: Coletta, Tiraferri, Cerroni, Scalon, Zona, Galvanio (15’st Signate), Marchi M. (24’Menchi E.), Canestrelli, Tirelli, Marcheggiani (35’st Nobile), Menghi. (A disposizione:

FOLIGNO: Maraolo, Vespa (1' st Dell'Orso), Canalicchio (42' st Lambertini), Settimi, Bisceglia, Bossa, Valentini (8' st Chiavazzo), Oliva, N'Diaye, Peluso, Belli. (A disposizione: Gil de Oliveira, Mincione, Amadio, Sbarzella, Antonini, Bevilacqua). Allenatore: Monaco

RETI: 43′ pt e 7' st Marcheggiani (R), 18’st Peluso (F)

Il Foligno cade in casa del Rieti colpita da una doppietta di Marcheggiani. I falchetti , dunque, non riescono a muovere la classifica neanche in questa seconda giornata di campionato. Il Foligno ci ha provato, ha accorciato le distanze nella ripresa con Peluso ma il gol del treqaurtista non è bastato ad agguantare il doppio vantaggio dei padroni di casa. Al termine di una prima frazione equilibrata, il Rieti passa: Tirelli dalla destra pesca in area Marcheggiani che di testa griffa il primo vantaggio. Inizia la ripresa ed è ancora Marcheggiani a iscrivere il suo nome nel tabellino. Dopo sette minuti ancora Tirelli, stavolta su calcio di punizione, trova la testa di Marcheggiani per raddoppio e per la doppietta personale dell'attaccante. Maraolo mura con un miracolo su Menghi e i falchetti accorciano le distanze: Peluso approfitta di una disattenzione difensiva e infila Coletta con un preciso diagonale. Pressing finale degli ospiti, occasione da una parte e dall'altra, ma il risultato non cambia.