Serie D: il Cannara non si rialza, a Rieti è ko per 2-1

RIETI: Marenco, Canestrelli, Benhalina, Manchi, Scalon, Vari, Attili, Coulibaly, Sibilia, Cerroni, Falilo. (A disposizione: Luciani, Carlos Perez, Pedone, Manca, Tiraferri, Esposito, Cesani, Orlandi, Ghita). Allenatore: Boccolini

CANNARA: Lori, Lucentini, Bokoko, Myrtollari, Fondi, Bisceglia, De Sanctis, Mattia, Bazzoffia, Peluso, Porzi. (A disposizione: Cocchini, Pellegrini, Brunelli, Frustini, Corrado, Tamponi, Diallo, Mingiano, Orazzo). Allenatore: Armillei

ARBITRO: Cevenini di Siena

RETI: 13’pt Vari, 16’st Coulibaly, 36’st Brunetti

Il Cannara non si muove dal penultimo posto neanche nel turno infrasettimanale. A Rieti è arrivata una sconfitta pesante per gli uomini di mister Armillei, in quello che a tutti gli effetti era uno scontro salvezza. I padroni di casa, così, portano a casa l'intera posta in palio e allungano in classifica, a più sei in zona playout proprio sul Cannara, sempre penultimo a quota diciotto punti. Dopo tredici minuti dal fischio d'inizio decretato da Cevenini, il Rieti trova subito il vantaggio grazie a Vari. il Cannara riesce a limitare i danni e ad andare al riposo sotto solo di una marcatura. Nella ripresa, però, ecco arrivare il raddoppio firmato da Coulibaly prima del gol di Brunetti nei minuti finali che serve solo a inchiodare il 2-1 del Rieti.