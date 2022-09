Serie D: quattro gol e un punto a testa nel pareggio per 2-2 tra Città di Castello e Ghiviborgo

CITTA’ DI CASTELLO: Nannelli, Sannia (Mariucci), Tersini, Brunetti, Gorini, Paparusso, Grassi, Mussi, Doratiotto (Sylla), Calderini, Menenes (Massai). Allenatore: Alessandria

GHIVIBORGO: Antonini, Rotunno, Seminara, Videtta, Del Dotto, Sgherri (Capanni), Bachini (Lazzari), Nottoli (Del Carlo), Pera, Mata (Agyei), Bongiorni. Allenatore: Maccarone

ARBITRO: Guitaldi di Rimini

RETI: 10' pt Brunetti, 3' st Pera, 6' st Sgherri, 18' st Sylla

Pareggio pieno di gol tra Città di Castello e Ghiviborgo. Alla fine ne è venuto fuori un 2-2 spettacolare, con le due squadre a rispondere colpo su colpo alle marcature avversarie. Secondo pareggio consecutivo per la squadra allenata da mister Alessandria, che sale a due punti in classifica in altrettante partite disputate. Pronti via Brunetti svetta su un corner battuto da Gorini e sigla di testa il primo vantaggio. Il vantaggio resiste fino alla ripresa, quando in tre minuti prima con Pera e poi con Sgherri il Ghiviborgo ribalta la situazione. Il guizzo di Sylla, però, mette la parola fine alla contesa e al pareggio per 2-2.