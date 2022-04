Serie D: Tiferno beffato nel finale, passa la Pro Livorno

PRO LIVORNO: Rossi F., Salemmo, Falleni (Samba), Cavalli, Solimano, Seminara, Baracchini, Bachini (Filippi), Casalini (Stringara), Tartaglione (Canessa), Rossi G. (Turini). Allenatore: Brondi

TIFERNO: Elisei, Avellini (Checcaglini), Sensi, Tersini, Gorini, Mariucci, D’Urso (Battellini), Massai, Bagnolo (Evangelista), Cappa, Ruggeri. Allenatore: Baldolini

ARBITRO: Quarà di Nichelino

RETI: 45' st Solimano

NOTE: Rossi para un rigore a Gorini

Che beffa per il Tiferno. In casa del fanalino di coda Pro Livorno perde di misura con Solimano che al novantesimo regala i tre punti ai suoi. Inizia con una sconfitta, dunque, il cammino di mister Baldolini sulla panchina dei biancorossi, dopo l'avvicendamento arrivato in settimana a seguito delle dimissioni rassegnate da Machi. Nella prima frazione di gioco è il Tiferno a fare la partita, senza riuscire però a sbloccare il match. Nella ripresa, dopo cinque minuti, occasione ghiotta per il Tiferno su calcio di rigore. Dagli undici metri Gorini si fa ipnotizzare da Rossi che intuisce la traiettoria. Altro errore arriva con Cappa che a porta vuota, dopo aver saltato Rossi, mette a lato. La beffa, dopo tutte queste occasioni, arriva al novantesimo, con Solimano che decide l'incontro.