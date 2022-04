Serie D: il Foligno cade a Livorno 2-1 nel finale

PRO LIVORNO: F. Rossi, Cavalli, Solari, Costanzo, Baracchini, Seminara, Camarlinghi, Bachini, Canessa, Tartaglione, G. Rossi. (A disposizione: Blundo, Fancelli, Salemmo, Bertini, Bertelli, Filippi, Stringara, Samba, Casalini). Allenatore: Brondi

FOLIGNO: Gil de Oliveira, Dell’Orso, Vespa, Chiavazzo, Tall, Rossi, Valentini, Tetteh, Ciganda, Settimi, Orlandi. (A disposizione: Falzano, Bocci, Savarise, Cirone, Said, Caruso, Oliva, Piancatelli, Metelli, Bevilacqua). Allenatore: Monaco

ARBITRO: Arcidiacono di Acireale

RETI: 13′ pt Camarlinghi, 31′ st Ciganda, 46′ st Falleni

Che peccato per il Foligno. I falchetti cadono a Livorno in casa della Pro allo scadere, con Falleni a firmare in pieno recupero il 2-1 finale per i padroni di casa. La Pro si porta avanti con Camarlinghi. Il Foligno risponde nella ripresa con Ciganda ma Falleni riporta avanti la Pro, con il Foligno sempre dentro la zona playout.