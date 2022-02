Serie D: il Cannara perde ancora, passa la Pro Livorno per 3-1

PRO LIVORNO: Rossi F., Solimano (Samba), Cavalli (Baracchini), Costanzo, Fancelli, Seminara, Videtta (Falleni), Filippi, Bachini (Tartaglione); Camarlinghi, Rossi. (A disposizione: Blundo, Lotti, Bertini, Casalini, Canessa). Allenatore: Stringara

CANNARA: Lori, Orazzo (Doko), Bisceglia, Bokoko, De Sanctis, Fondi (Corrado), Mattia, Porzi (Myrtollari), Frustini (Lucentini); Tamponi, Bazzoffia. (A disposizione: Cocchini, Brunetti, Xepapadakis, Camilletti, Vitaloni). Allenatore: Brevi

ARBITRO: Vacca di Saronno.

RETI: 8’pt Bachini, 38’st Seminara, 18’st’ Bazzoffia, 49’st’ Rossi G.

NOTE: Ammoniti: Bisceglia, Videtta, Rossi G., Myrtollari, Rossi F.

Ancora una sconfitta per il Cannara, al quarta in questo avvio di 2022. Gli uomini di mister Brevi escono dalla trasferta di Livorno contro la Pro con il risultato di 3-1 in favore dei padroni di casa. Dopo otto minuti nella prima frazione, Bachini trova la conclusione vincente portando in vantaggio la Pro Livorno. Il raddoppio dei locali arriva prima dell'intervallo, con Seminara. Nella ripresa, ecco lo squillo del Cannara che torna in partita dopo la rete siglata da Bazzoffia che approfitta di uno svarione difensivo dei toscani. Il Cannara prova a trovare la via per il pareggio ma deve capitolare in zona Cesarini con Rossi a siglare il 3-1 finale.