Serie D: primo punto in campionato per il Città di Castello

SERAVEZZA: Lagomarsini, Cavalli, Putzolu, Granaiola, Benedetti, Camarlinghi, Maccabruni, Scottu (Vignozzi), Bedini (Podestà), Vietina (Belluomini), Sorbo. Allenatore: Vangioni

CITTÀ DI CASTELLO: Nannelli, Sannia (Pauselli), Paparusso, Tersini, Gorini, Brunetti, Grassi (Mariucci), Mussi (Mezzasoma), Menese (Sylla), Calderini, Doratiotto (Buono). Allenatore: Alessandria

ARBITRO: Gresia di Piacenza

Muove la classifica il Città di Castello, che all'esordio stagionale esce indenne dal campo del Seravezza al termine di un pareggio senza reti. Nella prima frazione, la squadra di mister Alessandria tiene bene il campo creando anche alcune occasioni per andare in vantaggio. Nella ripresa, stesso copione con il Seravezza che prova ad aumentare il ritmo in campo ma la squadra ospite riesce a respingere le incursioni avversarie. Tutto fino al triplice fischio finale del direttore di gara Gresia che decreta lo 0-0 e un punto a testa guadagnato in classifica dalle due formazioni.