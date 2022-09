Serie D: prima vittoria del Trestina in campionato

TRESTINA: Tozaj, Convito, Bologna, Grea, Della Spoletina, Ceccuzzi, Brevi, Gramaccia, Morlandi, Belli, Bazzoffia. Allenatore: Marmorini

POGGIBONSI: Pacini, Rocchetti, Morosi,Mazzolli, Gistri, Borri, Chiti, Muscas, Motti, Regoli, Riccobono. Allenatore: Calderini

ARBITRO: Gavini di Aprilia

RETI: 17' pt Boggi, 24' pt Brevi, 48' pt (rig.) Belli, 10' st Morlandi

Prima vittoria in campionato per il Trestina, che supera 3-1 il Poggibonsi in rimonta. Su una respinta di Tozaj, però, è Boggi a sbloccare il risultato portando in vantaggio gli ospiti. Poi, il Trestina viene fuori pareggiando prima con Brevi e poi mettendo la freccia con il rigore trasformato da Belli. Nella ripresa, Morlando dopo dieci minuti griffa il risultato finale.