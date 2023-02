Serie D: preaggio a reti inviolate per il Città di Castello

PONSACCO: Pagnini, Lici, Rossi, Fratini, Martucci, De Vito, Zaccagnini, Marcucci, Bellucci, Carli, Mencagli. Allenatore: Bozzi

CITTÀ DI CASTELLO: Nannelli, Mariucci, Tersini, Grassi, Gorini, Brunetti, Trovato, Buono, Doradiotto, Calderini, Rossitto. Allenatore: Alessandria

Arbitro: Dasso di Genova

Pareggio senza reti per il Città di Castello nella trasferta in casa del Ponsacco. La squadra di mister Alessandria muove così la classifica, si porta a quota 30 punti all'ottavo posto in solitaria ma recrimina per un rigore su Calderini non concesso dal direttore di gara. Il Città di Castello resta così a metà classifica, con quattro lunghezze di vantaggio sulla zona playout e a quattro punti da quella playoff. L'episodio delle protesta arriva a un quarto d'ora dalla fine del match, quando Calderini viene atterrato in area ma l'arbitro lascia proseguire il gioco tra le proteste ospiti. Finisce così 0-0, con un punto guadagnato tra le proteste per il Città di Castello.