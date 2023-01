Serie D: poker del Città di Castello al Montespaccato

Squadra in casa

CITTÀ DI CASTELLO: Nannelli, Mariucci, Tersini, Grassi, Gorini, Brunetti, Trovato, Buono, Doratiotto, Calderini, Rossitto. Allenatore: Alessandria

MONTESPACCATO: Tassi, De Marchis, Pietrangeli, Cali, Maurizi, Bosi, Lazazzera, Corelli, Nanci, Bruno, Vitelli. Allenatore: Bussone

ARBITRO: Gallorini

RETI: 20' pt Vitelli, 39' pt Grassi, 13' st Rossitto, 46' st e 49' st Doratiotto

Vittoria larga con una rimonta convincente per il Città di Castello, che supera 4-1 il Montespaccato al termine di un secondo tempo giocato sugli scudi. Partita vinta che permette alla squadra di mister Alessandria di avvicinare la zona playoff del girone E di Serie D, ora distante solo tre punti con l'ultimo poso utile ora occupato dal Follonica Gavorrano. Il pomeriggio, però, inizia con la rete di Vitelli per il Montespaccato al ventesimo del primo tempo. Poi, monologo biancorosso. Grassi pareggia prima dell'intervallo. Nella ripresa, Rossitto firma il nuovo vantaggio e Doratiotto, con una doppietta in piena zona Cesarini, firma il poker.