Serie D: Kondaj e Modic firmano il 2-0 della Pianese sul Foligno

PIANESE: Crispino, Mininno, Gagliardi (Ricci), Marino (Alabay), Folino, Simeoni, Kondaj, Modic (Scuderi), Tascini, Convitto (Battistelli), Lepri (Palma). (A disposizione: Nannelli, Bartoli, Castellani, Autorità). Allenatore: Brando

FOLIGNO: Gil de Oliveira, Dell’Orso, Caruso, Savarise, Chiavazzo, Rossi (Tetteh), Orlandi (Neziri), Oliva, Ciganda, Settimi (Metelli), Valentini (Miccio). (A disposizione: Falzano, Cirone, Vespa, Said, Neziri, Bevilacqua). Allenatore: Marmorini

ARBITRO: Di Mario di Ciampino (Assistenti: Longobardi di Castellammare di Stabia e Granata di Viterbo)

RETI: 9’ st Kondaj, 17’ st Modic

Il Foligno cade contro la Pianese e complica ancora di più il suo cammino verso la salvezza. Considerando le vittorie dei diretti avversari, per la squadra di mister Marmorini occorre una vittoria al più presto. Vittoria che non è arrivata nel turno infrasettimanale in casa della Pianese, con gli ospiti colpiti nella ripresa per due volte. Eppure è proprio il Foligno a iniziare meglio il match, con Ciganda che davanti a Crispino fallisce il gol del vantaggio. Gil salva a più riprese i suoi ma nel secondo tempo la Pianese passa in vantaggio. Dopo nove minuti dal ritorno in campo Kondaj realizza il primo vantaggio. Neanche dieci minuti dopo è Modic a piazzare il guizzo per l'allungo decisivo. Finisce 2-0 per la Pianese.