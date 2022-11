Serie D: passo falso del Città di Castello contro la capolista Pianese

CITTA’ DI CASTELLO: Aluigi, Mariucci, Paparusso (Tersini), Grassi, Buono, Brunetti, Pupo Posada, Massai, Meneses (Doratiotto), Sylla, Mosti. Allenatore: Alessandria

PIANESE: Balli, Polidori, Kondaj, Simeoni, Morelli, Gagliardi (Lopez), Lepri (Grifoni), Modic, Kouko, Rinaldini (Pecchia), Boncompagni (Pandimiglio). Allenatore: Bonuccelli

RETI: 12' st Rinaldini rig. (P), 23' st Brunetti (C), 26' st Morelli (P), 29' st Kondaj (P)

Passo falso per il Città di Castello di mister Alessandria, che viene superato in casa dalla Pianese per 3-1, con gli ospiti primi in classifica nel girone E di Serie D. Meglio i padroni di casa nel primo tempo, ma i bianconeri tengono botta andando al riposo in perfetta parità. Nella ripresa, Rinaldini da calcio di rigore sblocca il match in favore della Pianese, con il Città di Castello a rispondere pareggiando grazie a una rete di Brunetti. Nei successivi sei minuti, però, la Pianese infligge un pesante uno-due con Morelli e Kondaj piazzando il 3-1 che permette alla squadra di mister Bonuccelli di tornare dall'insidiosa trasferta con tre punti e primato del girone in tasca.