Serie D, finisce pari il test amichevole tra Cannara e Trestina

CANNARA: Lori; De Santis, Cerboni, Mattia, Bei; Moracci, Corrado, Fondi, Bazzoffia; Mangiaratti, Dottori. (A disposizione: Cocchini, Doko, Bokoko, Brunetti, Belloni, Ibu, Faraghini, Donati, Deja, Lucentini). Allenatore: Brevi

TRESTINA: Montanari; Sirci, Dita, Gori, Della Spoletina; Fumanti, Locchi, Xhafa, Essoussi; Khribech, Di Cato. (A disposizione: Mazzoni, Palla, Lorenzini, Cesarini, Nicoletti, De Benedictis, Falconi, Morandi, Mariucci, Bigarelli). Allenatore: Pierotti

RETI: 33’ pt Di Cato, 13’ st (rig.) Moracci

NOTE: Al 30’ st Lori para un calcio di rigore a Essoussi

In attesa che il campionato prenda il via il 19 settembre, con i gironi che verrano stilati martedì prossimo, buon test amichevole finito 1-1 tra Cannara e Trestina. Due delle quattro squadre umbre della categoria si sono affrontate per mettere minuti e benzina nelle gambe in avvicinamento al primo appuntamento ufficiale in stagione.

Il Trestina, guidato da Luca Pierotti, ha sbloccato il match all'Alberto Spoletini di Cannara grazie a una rete di Michele Di Cato, bomber giunto dal Tiferno. Nella ripresa, arriva il pareggio dei padroni di casa. Dagli undici metri è andato Moracci che non ha sbagliato. Destino diverso per la massima punizione calciata a quindici minuti dalla fine da Essoussi, con Lori a neutralizzare il penalty.