Serie D: pari senza reti nel derby tra Città di Castello e Orvietana

CITTA’ DI CASTELLO: Nannelli, Mariucci, Mosti (Tersini), Paparusso, Mezzasoma (Posada), Gorini, Massai, Grassi, Sylla, Doratiotto, Calderini. Allenatore: Alessandria

ORVIETANA: Marricchi, Frabotta, Borgo, Bassini, Papale, Proietto (Carletti), Ricci, Rinaldi (Omohonria), Mignani (Biancalana), Di Natale (Rosini), Tomassini. Allenatore: Fiorucci

ARBITRO: Maione di Ercolano

NOTE: Espulso Bassini

Finisce senza reti il derby di giornata, nel girone E di Serie D, tra Città di Castello e Orvietana. Un punto che fa muovere la classifica per entrambe le formazioni, con la squadra di mister Alessandria sempre in zona sicura mentre gli ospiti guidati da Fiorucci restano ultimi ma accorciano sulle dirette concorrenti alla zona playout. Le due squadre ci hanno provato ripetutamente per tutto l'arco del derby, con il Città di Castello a pressare alto sopratutto dopo l'espulsione di Bassini a inizio ripresa per doppia ammonizione. Gli ospiti, però, hanno tenuto botta fino al fischio finale che ha decretato lo 0-0.