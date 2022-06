Serie D: Paolo Valori a capo del settore giovanile del Città di Castello

Dopo l'annuncio di Alessandria alla guida della prima squadra, il Città di Castello ha ufficializzato l'ingaggio di Paolo Valori come nuovo responsabile del settore giovanile. Valori vanta una carriera importante nel mondo del calcio, sia da giocatore nel ruolo di attaccante che da tecnico. Calciatore di spessore del Città di Castello negli anni d’oro che portarono la squadra tifernate a salire in serie C, ha vestito le maglie di squadre importanti in serie D e Lega Pro come Casarano, Spal, Viareggio, Arezzo e Sangiovannese, esordendo anche in serie A con la maglia del Milan nella stagione 1983/1984 (fu compagno di squadra di Franco Baresi). Ritiratosi dal calcio giocato nel 1995, ha assunto poi il ruolo di tecnico di Sansepolcro, Trestina e Castiglionese.

"L’ingresso di Paolo Valori - si legge nella nota societaria - rappresenta una scelta importante per l’AC Città di Castello, desiderosa di dare lustro e risalto a tutto il settore giovanile grazie alle competenze e alla professionalità di Valori".