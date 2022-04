Serie D: oggi le umbre in campo per il turno infrasettimanale

Di nuovo in campo oggi le umbre impegnate nel girone E di Serie D. Turno infrasettimanale pieno di incontri ad alta tensione, con tutte le squadre che per un motivo o nell'altro hanno diverse motivazioni da inseguire. Derby salvezza da dentro o fuori per Cannara e Foligno. I padroni di casa si giocano le ultime occasioni per accorciare in zona playout, con i falchetti che dopo l'ennesimo cambio in panchina cercano di invertire il trend. Volto nuovo anche sulla panchina del Tiferno, con la prima di Baldolini dopo le dimissioni rassegnate da Machi. Tiferno di scena in casa della Pro Livorno. Infine, chance per aggredire la zona playoff per il Trestina, che in casa con il Cascina può balzare in avanti nelle zone alte di classifica. Ecco tutte le gare nel turno infrasettimanale:

Cannara - Foligno

Flaminia - Follonica Gavorrano

Lornano Badesse - Montespaccato

Pianese - Arezzo

Poggibonsi - San Donato Tavarnelle

Pro Livorno - Tiferno

Trestina - Cascina

Scandicci - Sangiovannese

Unipomezia - Rieti