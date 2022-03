Serie D: oggi in campo le umbre nel turno infrasettimanale

Di nuovo in campo oggi nel turno infrasettimanale in programma le formazioni del girone E di Serie D, tra cui le quattro umbre. Altro test probante per il Foligno, che dopo la debacle esterna contro la capolista, ricevono al "Blasone" il Poggibonsi secondo in classifica. Il Cannara, uscito sconfitto nell'ultimo turno, prova a risalire nello scontro salvezza sul campo del Rieti. Dopo il passo falso con il Follonica, trasferta insidiosa anche per il Tiferno in casa dell'Arezzo. Infine, il Trestina prova a macinare di nuovo in punti in casa contro il Flaminia dopo la battuta d'arresto con la Pianese. Ecco tutte la partite in programma oggi nel turno infrasettimanale.

SERIE D, girone E:

Arezzo - Tiferno

Cascina - San Donato Tavarnelle

Foligno - Poggibonsi

Follonica Gavorrano - Pianese

Montespaccato - Scandicci

Rieti - Cannara

Sangiovannese - Pro Livorno

Trestina - Flaminia

Unipomezia - Lornano Badesse

CLASSIFICA:

San Donato Tavarnelle 60

Poggibonsi 55

Follonica Gavorrano 48

Arezzo 45

Lornano Badesse 42

Trestina 41

Tiferno 39

Pianese 37

Montespaccato 33

Flaminia 33

Scandicci 32

Sangiovannese 27

Foligno 27

Unipomezia 26

Cascina 21

Rieti 21

Cannara 18

Pro Livorno13