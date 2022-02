Serie D: oggi il recupero Trestina - Follonica Gavorrano

Neanche il tempo di assaporare la stupenda vittoria contro l'Arezzo che il Trestina deve già tornare in campo. In programma oggi pomeriggio, con fischio d'inizio alle ore 14.30, il reucpero dell'ultima giornata del girone di andata tra la squadra di mister Pierotti e il Follonica Gavorrano. Rinviata il 20 gennaio per alcuni casi di positività tra i maremmani, per il Trestina si presenta oggi un'occaisone importante per effettuare un ulteriore balzo in classifica per aggredire nientemeno che la terza posizione del girone E di Serie D. Con i tre punti, infatti, il Trestina potrebbe superare Arezzo (in campo oggi nell'altro recupero contro il Flaminia Civicastellana) e Lornano Badesse in un colpo solo. I bianconeri si troveranno di fronte un Follonica Gavorrano reduce dal pareggio esterno in casa del Cascina.

L'incontro sarà diretto da Valerio Bocchini della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Davide Messina della sezione di Cassino e Niroy Emilio Gookooluk della sezione di Civitavecchia.