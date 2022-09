Serie D: nuovo difensore per il Città di Castello

Altro movimento di mercato in entrata per il Città di Castello. Il direttore sportivo Renato Vagaggini ha infatti ingaggiato un difensore centrale che andrà a rinforzare l'organico a disposizione di mister Antonio Alessandria. Arriva così in biancorosso Simone Sannia, classe 2001, proveniente dal Città di Sant’Agata, altra formazione di Serie D.

"La società Ac Città di Castello - si legge nella nota ufficiale - comunica l’ingaggio di Simone Sannia, da oggi parte della rosa biancorossa. Il difensore centrale classe 2001 proviene dal Città di Sant’Agata (serie D) ed ha vestito le maglie di Afragolese, Nola e Sarnese. Il ds Vagaggini, ufficializzando il nuovo ingresso, comunica che il giocatore andrà a rafforzare un reparto che, negli ultimi incontri disputati, si è dimostrato carente sotto alcuni punti. Ad oggi, il settore difesa biancorosso conta 8 unità: Vagaggini precisa che, entro la chiusura del mercato del 16 settembre, con molta probabilità verranno apportate ulteriori modifiche al gruppo difensivo, anche nell’ottica di gioco di mister Alessandria".