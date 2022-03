Serie D: super Orlandi e il Foligno torna alla vittoria

MONTESPACCATO: Meniconi, Cellamare, Giannetti (Rossi), Nanci, Petricca, Antogiovanni (De Dominicis), Tataranno, Canciani (Pietrangeli), Ansini, Bosi, Maurizi. (A disposizione: Tassi, Anello, Pesarin, Putti, Zelenkovs, Calì). Allenatore: Mucciarelli

FOLIGNO: Falzano, Dell’Orso, Caruso, Chiavazzo (Oliva), Savarise, Vespa, Valentini (Miccio), Tetteh, Bevilacqua (Metelli), Settimi, Orlandi. (A disposizione: Gil, Cirone, Rossi, Tall, Cicatiello, Neziri). Allenatore: Monaco

ARBITRO: Bouabid di Prato

RETI: 4′ pt (rig.) Antogiovanni, 7′ pt (rig.) e 7′ st Orlandi

Dopo la sconfitta con l'Arezzo, il Foligno si rialza andando a vincere nel recupero in casa del Montespaccato per 2-1. Mattatore di giornata Orlandi, che con una doppietta personale ha griffato la rimonta dei falchetti dopo il primo vantaggio dei padroni di casa. Torna alla vittoria, dunque, il Foligno, che sale a quota ventiquattro punti in classifica, staccando la zona playout. Pronti via, nei primi dieci minuti, la gara sale subito di tono. Tataranno viene atterrato in area. Bouabid indica il dischetto di rigore. Dagli undici metri va Antogiovanni che non sbaglia. Immediata replica, sempre dal dischetto, della squadra di mister Monaco. Orlandi firma il pareggio. La prima frazione continua con occasioni da una parte e dall'altra, con le due formazioni che si avviano negli spogliatoi in parità. Inizia la ripresa, e i falchetti piazzano il nuovo vantaggio. Contropiede portato da Valentini che serve Orlandi per la doppietta personale. Gli ospiti tengono botta fino al triplice fischio finale, che consegna al Foligno tre punti importanti per la lotta salvezza.