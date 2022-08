Serie D, mister Alessandria sul nuovo anno: "Far diventare il gruppo una squadra"

Primo giorno oggi per la nuova stagione del Città di Castello. La squadra si è ritrovata allo stadio Bernicchi in mattinata per iniziare i primi allenamento in vista del prossimo campionato.

"Gli obiettivi - ha dichiarato mister Antonio Alessandria - saranno quelli di plasmare un gruppo durante un periodo preparatorio per farlo diventare squadra, cercando di assimilare quei concetti che io e lo staff cercheremo di trasmettere alla squadra per poi iniziare a pensare al campionato, che mi auguro sia bellissimo vista anche la squadra plasmata dal direttore sportivo, un buon mix tra giovani e giocatori d'esperienza il discorso dell'unione e del gruppo sono fondamentali, oltre a conoscere le caratteristiche dei nuovi compagni la preparazione estiva serve anche a cercare quell'alchimia che serve a un gruppo di ragazzi nuovo di diventare squadra".

Questi i convocati al raduno di oggi.

Portieri: Davide Aluigi, Alex Nannelli

Difensori: Domenico Brunetti, Bernardo Mariucci, Savino Orazzo, Daniele Paparusso, Lorenzo Pazzaglia, Filippo Sensi, Stefano Tersini, Antonino Vassallo.

Centrocampisti: Francesco Buono, Giacomo Gorini, Cristian Grassi, Alessandro Massai, Federico Mussi, Davide Pauselli, Yeiner Andres Posada, Exaucè Salvemini.

Attaccanti: Elio Calderini, Riccardo Doratiotto, Andres Meneses, Samuel Steccato, Fode' Sylla