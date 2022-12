Serie D: mercato in uscita per il Trestina

Movimento in uscita in casa Trestina. La società bianconera ha ufficializzato le partenze di ben tre giocatori, che si sono accasati in altre formazioni. Hanno così lasciato Trestina Daniele Bazzoffia, Marco Mariucci e Matteo Brunetti.

Mariucci ha trovato posto al Lama, Brunetti ha scelto Foligno mentre Bazzoffia, come scritto nella nota societaria, è ancora in cerca di una nuova sistemazione. "A tutti e tre - si legge nella nota - va il più sincero ringraziamento da parte della società per la professionalità e l’impegno dimostrati in questa prima parte di stagione il più in grande in bocca al lupo per il prosieguo delle loro carriere".