Serie D: super Lucatti stende il Trestina, è 3-1 per il Lornano Badesse

LORNANO BADESSE: Conti, Cecconi, Paparusso, Buono, Manganelli, Schiarioli, Frosinini, Cappelli, Lucatti, Andreoli, Lugnani.

TRESTINA: Mazzoni, Convito, Giacometti, Gori, Cenerini, Della Spoletina, Barbarossa, Gramaccia, Essoussi, Khribec, Di Cato

ARBITRO: Kovacevic di Arco Riva (Assistenti: Beggiato di Schio e Francesco Scifo di Trento)

RETI: 2' pt (rig.), 32' pt e 4' st (rig.) Lucatti (B), 49' pt Gramaccia (T)

Nel turno infrasettimanale, il Trestina perde lo scontro diretto contro il Lornano Badesse e vede proprio il sorpasso in classifica da parte dei padroni di casa, ora in zona playoff con un punto di vantaggio. Super Lucatti mattatore di giornata, autore di una tripletta (due gol su rigore) con la quale ha deciso il 3-1 finale. Pronti via, due minuti e Lornano già avanti. Rigore fischiato da Kovacevic e Lucatti dagli undici metri non sbaglia. Il Lornano continua a macinare gioco e dopo la mezz'ora Frosinini crossa per Lucatti che di testa firma la doppietta personale. Il Trestina ha comunque la forza per reagire, quando Gramaccia prima dell'intervallo accorcia le distanze per i bianconeri. Però, inizia la ripresa, e il Lornano riprende il largo sempre dagli undici metri con Lucatti che griffa la tripletta di giornata. A questo punto il Lornano controlla portando a casa tre punti di fondamentale importanza nella corsa ai playoff. Finisce 3-1.