Serie D: il Tiferno viene raggiunto nel finale dal Lornano Badesse

LORNANO BADESSE: Siliberto, Chiti (Discepolo), Paparusso, Frosinini (Buono), Manganelli, Schiaroli (Corsi), Diarrassouba (Masini), Andreoli, Lucatti (Gozzerini), Ranelli, Cecconi (A disposizione: Conti, Guidarelli, Bonechi, Cappelli). Allenatore: Beoni

TIFERNO LERCHI: Guerri, Sensi, Avellini, Tersini, Gorini (Massai), De Santis, Cappa, Ruggeri, Durso (Battellini), Evangelista (Bux), Bagnolo (Martiniello) (A disposizione: Alisei, Khammar, Pazzaglia, Conti, D’Alessandro). Allenatore: Machi

RETI: 5’ pt Gorini, 42’st Corsi

ARBITRO: Valentini di La Spezia (Assistenti: Zanon di Vicenza e Luccisano di Taurianova)

NOTE: Ammoniti: Corsi, Andreoli, Gorini, De Santis

Un bel Tiferno torna dalla trasferta sul campo del Lornano Badesse con un bel 1-1. Peccato per la squadra di Machi, capace di trovare subito il vantaggio e domniare per larghi tratti del match, salvo farsi raggiungere solo nel finale dal guizzo di De Santis. Pronti via, Gorini di testa sigla il vantaggio per gli ospiti. Tiferno aggressivo, che sembra avere qualcosa in più rispetto ai padroni di casa, apparsi contratti. Così la gara va avanti con il Tiferno a provare di fuggire e il Lornano a limitare i danni. Tutto fino al gol del pareggio, siglato da Corsi che ha messo in rete un bell'assist di Masini. Un punto che comunque muove la classifica, però il Tiferno avrebbe meritato di più.