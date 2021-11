Tra Cannara e Lornano Badesse è pareggio a reti inviolate

LORNANO BADESSE: Conti, Cecconi J., Paparusso, El Jallali, Bonecchi, Schiaroli, Discepolo, Masini, Cecconi G., Ranelli, Gozzerini. (A disposizione: Siliberto, Berardi, Guidarelli, Chiti, Andreoli, Cappelli, Di Blasio, Corsi, Diarrassouba). Allenatore:

CANNARA: Lori, Bokoko, Frustini (Magiaratti), Mattia, Bei (Doko (Cerboni)), Moracci, Lucentini (Belloni), De Sanctis, Corrado (Faraghini), Fondi, Bazzoffia. (A disposizione: Cocchini, Doko, Chiacchierini, Cerboni, Belloni, Xepapadakis, Porzi, Mangiaratti, Faraghini). Allenatore: Brevi

ARBITRO: Leonardo Di Mario di Ciampino

E sono cinque i pareggi consecutivi per il Cannara di mister Brevi. L'ultimo è arrivato in casa del Lornano Badesse, in una gara priva di tante emozioni dove alla fine le difese hanno avuto la meglio sugli attacchi avversari. Altro piccolo passo in avanti, dunque, per il Cannara, ora stazionato a quota otto punti in classifica insieme a Rieti e Pro Livorno. Una prima frazione molto tattica ed equilibrata, dove le occasioni da gol faticano ad arrivare. Nella ripresa, i padroni di casa pensano più a difendere il risultato mentre il CAnnara cerca il guizzo vincente. Occasione che capita per due volte sui piedi di Bazzoffia, ma prima viene murato da Conti e poi non riesce a sfruttare una buona ripartenza imbastita dai suoi. Finisce senza reti e con un punto a testa per entrambe le formazioni.