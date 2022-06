Serie D: Lorenzini dal Trestina all'Arezzo

Luca Lorenzini dal Trestina all'Arezzo. La società bianconera ha comunicato in via ufficiale l'operazione che riguarda il giovane esterno sinistro offensivo classe 2004. Lorenzini passa all'Arezzo in prestito, con obbligo di riscatto in caso di promozione in Lega Pro come sottolineato nel comunicato.

"Contestualmente la Società Sportiva Arezzo e lo Sporting Club Trestina comunicano di aver trovato l'accordo per l'arrivo in amaranto a titolo temporaneo del difensore Luca Lorenzini, classe 2004, con diritto di riscatto obbligatorio e oneroso in caso di promozione della S.S. Arezzo in Lega Pro. La società amaranto ringrazia sentitamente per la disponibilità dimostrata il presidente Leonardo Bambini e il direttore sportivo Sante Podrini dello Sporting Club Trestina".