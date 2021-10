Serie D: le squadre umbre impegnate nel girone E

Riprende la Serie D oggi alle 15. Il Foligno è chiamato al gfrande test in casa dell'Arezzo. Anche il Trestina in trasferta contro il Poggibonsi mentre per Cannara e Tiferno due partite in casa rispettivamente con Flaminia e Montespaccato. Ecco il programma dell'ottava giornata nel girone E di Serie D:

Arezzo-Foligno

Cannara-Flaminia

Pianese-Unipomezia

Poggibonsi-Trestina

Pro Livorno-Rieti

S. Donato Tav.-F. Gavorrano

Sangiovannese-Cascina

Scandicci-L. Badesse

Tiferno-Montespaccato