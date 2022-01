Serie D: le probabili formazioni del derby Tiferno - Cannara

Di nuovo in campo oggi il Tiferno nel secondo dei due recuperi in programma. Dopo la sconfitta contro la Pianese, la squadra di mister Machi affronterà il Canana di mister Brevi in un derby con in palio punti pesanti nell'ambito della classifica del girone E di Serie D. Le due squadre, infatti, sono divise da un solo punto, con il Tiferno a quota 18 e il Cannara a inseguire di una sola distanza. Fischio d'inizio alle ore 14.30 con la direzione della gara affidata all'arbitro Leone della sezione di Avezzano. Ecco le probabili formazioni del derby di oggi. In programma anche un altro recupero nel girone, ovvero la gara tra Sandicci e Arezzo.

TIFERNO: Peruzzi; Sensi, De Santis, Mariucci, Tersini, Gorini, Massai, Cappa, Ruggeri, Bagnolo, D'Urso. Allenatore: Machi

CANNARA: Lori, Orazzo, Moracci, Bokoko, De Sanctis, Fondi, Mattia, Porzi, Frustini, Bazzoffia, Minciano. Allenatore: Brevi