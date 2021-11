Serie D: le partite delle umbre nell'undicesima giornata

Torna in campo la Serie D nell'undicesimo turno stagionale. Nel girone E, quello che comprende le squadre umbre, il Foligno di mister Marmorini incontra di nuovo lo Scandicci (stavolta in trasferta) dopo il match di Coppa (vinto dallo Scandicci). Tiferno e Cannara ricevono sul prato amico Cascina e Gavorrano, mentre il Trestina farà visti al fanalino di coda Unipomezie. Ecco tutte le gare in programma nel weekend.

Cannara - Follonica Gavorrano

Flaminia - Montespaccato

Lornano Badesse - Rieti

Pianese - Sangiovannese

Poggibonsi - Arezzo

Pro Livorno - San Donato Tavarnelle

Scandicci - Foligno

Tiferno - Cascina

Unipomezia - Trestina