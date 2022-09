Serie D: le partite delle formazioni umbre nella seconda giornata

In programma oggi anche la seconda giornata nel girone E di Serie D. Debutto stagionale per il Città di Castello di mister Alessandria, che davanti al proprio pubblico cerca i primi punti in campionato contro il Ghiviborgo. Operazione riscatto, invece, per il Trestina e l'Orvietana dopo il passo falso nella prima giornata. I bianconeri di MArmorini avranno un Di Cato in più a disposizione nella trasferta sul campo della neopromossa Tau, mentre i biancorossi di Ciccone sfideranno nella partita esterna l'Ostia Mare. Ecco le gare in programma.

SERIE D - GIRONE E:

Arezzo - Follonica Gavorrano

Città di Castello - Ghiviborgo

Grosseto - Seravezza

Livorno - Sangiovannese

Ponsacco - Terranuova

Montespaccato - Flaminia

Ostia Mare - Orvietana

Pianese - Poggibonsi

Tau Altopascio - Trestina