Serie D: le partite delle formazioni umbre nell'ottava giornata

Dopo gli impegni di Coppa Italia, torna in campo il girone E di Serie D. Nell'ottava giornata in programma,due partite casalinghe e due trasferte per le formazioni umbre impegnate nella categoria. Trestina e Foligno ricevono tra le mura amiche Pianese e San Donato Tavarnelle. Viaggi in trasferta, invece, per Tiferno e Cannara, che scenderanno in campo con Follonica Gavorrano e Lornano Badesse. Ecco tutte le gare dell'ottava giornata nel girone con le designazioni arbitrali.

CASCINA-FLAMINIA CIVITACASTELLANA (Luca Selvatici Rovigo)

FOLIGNO-SAN DONATO TAVARNELLE (Matteo Frosi Treviglio)

FOLLONICA GAVORRANO-TIFERNO (Edoardo Gianquinto Parma)

LORNANO BADESSE-CANNARA (Leonardo Di Mario Ciampino)

MONTESPACCATO-PRO LIVORNO (Matteo Dini Citta' di Castello)

RIETI-POGGIBONSI (Gianmarco Vailati Crema)

SANGIOVANNESE-AREZZO (Antonio Monesi Crotone)

TRESTINA-PIANESE (Filippo Colaninno Nola)

UNIPOMEZIA-SCANDICCI (Thomas Bonci Pesaro)