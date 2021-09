Serie D: la prima giornata delle umbre

Oggi finalmente scatterà il campionato di Serie D per le formazioni umbre impegante nel girone E. Il Foligno, dopo le parole espresse da mister Monaco in conferenza stampa, riceverà in casa il Montespaccato. Per il Cannara di mister Brevi, difficile trasferta in casa del Poggibonsi. Il Tiferno riceve sul prato amico il Lornano Badesse mentre per il Trestina, impegno più complicato in programma. La squadra di mister Pierotti, infatti, scenderà in campo in casa di una delle favorite alla vittoria del girone, cioè l’Arezzo, battuto dal Foligno nel turno di Coppa. Nell'anticipo di ieri del girone, vittoria in casa della Pro Livorno per 2-0 sul Flaminia. Di seguito, le probabili formazioni e le designazioni arbitrali delle umbre.

FOLIGNO (4-2-3-1): Maraolo; Vespa, Bossa, Bisceglia, Canalicchio; Oliva, Chiavazzo; Valentini, Settimi, Belli; N’Diaye Massouba. Allenatore: Monaco. ARBITRO: Arbitro: Gianluca Martino Firenze (Assistenti: Massimiliano Moretti di San Benedetto del Tronto e Gregorio Maria Galieni di Ascoli Piceno)

CANNARA (4-4-2): Lori; De Sanctis, Bei, Moracci, Cerboni; Corrado, Mattia, Fondi, Dottori; Mangiaratti, Bazzoffia. Allenatore: Brevi. ARBITRO: Andrea Terribile Bassano del Grappa (Assistenti: Ares Beggiato di Schio e Alberto Callovi di San dona' di Piave)

TRESTINA (4-3-3): Mazzoni; Sirci, Convito, Cenerini, Fumanti; Gori, Xhafa, Gramaccia; Essoussi, Khribech, Di Cato. Allenatore: Pierotti. ARBITRO: Emanuele Bracaccini Macerata (Assitenti: Alessandro Rastelli di Ostia Lido e Niroy Emilio Gookooluk di Civitavecchia)

TIFERNO (4-3-1-2): Guerri; Bux, Avellini,Tersini, Gomes; Gorini, Bruschi, Bagnolo; Benedetti; Dorato, Calderini. Allenatore: Machi. ARBITRO: Valerio Bocchini Roma 1 (Assistenti: Emilio Giulio Leonardi di Ostia Lido e Vickraj Andrea Gookooluk di Civitavecchia)